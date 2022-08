SSB: Unoterte aksjeselskaper bokføres med for lav verdi

NTB

Verdien på unoterte aksjeselskaper er kraftig undervurdert i formuesstatistikken og fører til lavere skatt for dem som eier dem, skriver SSB i en fersk rapport.

Flere av Norges rikeste familier har organisert eierinteressene sine i aksjeselskaper som ikke er børsnotert. Dette dreier seg blant annet om Reitanfamiliens selskap Reitan AS, Stein Erik Hagens Canica og Christen Sveaas' Kistefos, skriver Klassekampen.

I en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå går det fram at verdien på disse selskapene er kraftig undervurdert i formuesstatistikken når en sammenligner dem med verdifastsettelsen for børsnoterte selskaper. Forskerne i SSB kom fram til at verdien av de unoterte selskapene var 1,9 ganger så mye som det en har lagt til grunn for formuesskatten. I praksis skatter eierne av disse aksjene bare for rundt 39 prosent av den reelle verdien.

Ifølge SSB-rapporten utgjorde de samlede verdiene av disse eiendelene i 2018 rundt 4.000 milliarder kroner.

– Vi mener våre funn tyder på at unoterte aksjer er betydelig undervurdert i skattesystemet, sier SSB-forsker Martin Eckhoff Andresen til avisen.

I rapporten skriver forskerne at dagens feilaktige verdisetting øker ulikhetene i formue i samfunnet med mer enn det offisielle mål gir inntrykk av fordi unoterte aksjer er vurdert til ligningsverdi.

– Tatt i betraktning at unoterte aksjer i stor grad eies av de rikeste, er en slik verdsetting antakelig med på å redusere den effektive formuesskatten på toppen av fordelingen og dermed øke ulikheten, skriver forskerne.