Streiken i prosessindustrien trappes opp med over tusen medlemmer

NTB

Industri Energi har sendt varsel om at ytterligere 1.115 medlemmer tas ut i streik i prosessindustrien.

Varselet ble sendt tirsdag. Opptrappingen gjelder fra 22. august.

De nye som tas ut er fordelt på 655 medlemmer i Hydro Aluminium Sunndal, 444 medlemmer ved Alcoa Mosjøen og 16 medlemmer i Bilfinger Industrial Service Norway.

– Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiverne i Norsk Industri, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Vil redusere driften



Informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro sier en slik opptrapping ved aluminiumsverket i Sunndal vil påvirke driften.

– Men fordi vi driver døgnkontinuerlig prosess, er det laget egne avtaler som skal håndtere slike situasjoner med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Det vi er opptatt av, er at en eventuelt redusert produksjon på grunn av at ansatte blir tatt ut i streik gjøres på en trygg og forsvarlig måte, sier han.

I en pressemelding sent tirsdag kveld skriver Norsk Hydro at den forhåndsavtalte nedkjøringsavtalen medfører at 20 prosent av produksjonen blir stengt i løpet av de første fire ukene. Ingen av Hydros øvrige metallverk er påvirket av streikeuttaket.

– Jobber i bedrifter som går historisk godt

Fra før er 1.422 medlemmer i streik i ti forskjellige bedrifter, blant annet 328 medlemmer ved Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Totalt er det rundt 7.600 Industri Energi-medlemmer som er omfattet av elektrokjemisk overenskomst, og av disse er nå altså over 2.500 tatt ut i streik.

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri om elektrokjemisk overenskomst ble brutt 4. mai. Meklingen ledes av riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Forhandlingsleder for Industri Energi, Frode Alfheim, har tidligere sagt til NTB at målet er å styrke fagforeningene i lønnsforhandlingene samt å bedre overenskomsten.

– Våre medlemmer i elektrokjemisk industri jobber i bedrifter som går historisk godt, og vi forventer en rettferdig andel av rekordresultatene de er med på å skape, sa Alfheim.