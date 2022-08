Utvalget som skal evaluere politiets håndtering av Oslo-skytingen er ennå ikke klart

NTB

Evalueringen av politiets håndtering av masseskytingen i Oslo i juni, er fremdeles ikke i gang. Politidirektøren skylder på ferieavvikling.

– Arbeidet med mandat og utvalg nærmer seg en ferdigstilling, men sommerferie-avviklingen har ført til at vi ikke har alle nødvendige avklaringer per i dag. Vi vil konkludere med både utvalg og mandat i løpet av de nærmeste ukene, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

To dager etter at Zaniar Matapour skjøt mot mennesker på to utesteder i Oslo 25. juni, varslet PST og politiet at deres håndtering av skytingen skulle evalueres.

I en felles pressemelding sa PST-sjef Roger Berg og Benedicte Bjørnland at de er opptatt av å komme raskt i gang, men halvannen måned senere er verken mandatet eller utvalgsmedlemmene klare.

Bistandsadvokat Christian Lundin representerer en rekke av personene som har status som fornærmet i saken.

– De ønsker å få vite om årsaken til at handlingen ikke ble forhindret. Det antas at undersøkelsene vil ha fokus på dette, sier Lundin.