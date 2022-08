Trond Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

NTB

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, går mot sin egen regjering og sier utbygging av ny kraft ikke vil få ned strømprisene.

I et intervju med Klassekampen sier Giske tirsdag at det har vært en stor tabbe å koble Norge til det europeiske kraftmarkedet med ytterligere to overføringskabler. Han er kritisk til regjeringens planer om å bygge ut ny fornybar kraft i Norge før forholdet til utenlandseksporten er regulert.

– Om vi øker kraftproduksjonen med 5 eller 10 TWh ved å sette opp vindmøller på hvert nes, så vil ikke det påvirke prisen nevneverdig. Ny, fornybar kraft vil bare få prisen ned om du samtidig har en regulert utenlandshandel. Det er det som er poenget, sier Giske.

Den tidligere sentrale toppolitikeren i Arbeiderpartiet, har siden han trakk seg som nestleder etter flere varsler i 2018, blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum. Nå har lokallaget i Trondheim blitt en av de kraftigste motrøstene i partiet.

– Kraften var ment å være en konkurransefordel for næringslivet og et velferdsgode for folket. Vi bygde kraftverk for å sikre folket rimelig energi, ikke for å tjene penger på utenlandshandel. Statnett må få mye mer mandat til å regulere utenlandshandelen for å sikre disse verdiene, sier Giske.