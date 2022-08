NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 16. august.

Person til sykehus etter trafikkulykke i Moland

En person er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke ved Brekka på fylkesvei 421 i Moland i Agder. Det var en enslig bil som var involvert i hendelsen.

Politiet i Agder ble varslet om ulykken klokka 1.04 og Vegtrafikksentralen for Sør-Norge varslet kort etter at det var redusert framkommelighet på stedet på grunn av ulykken.

FN avviser russiske anklager

FN avviser russiske anklager om at FN hindrer et besøk av atomeksperter fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) til det russiskokkuperte atomkraftverket Zaporizjzja sør i Ukraina.

Stephane Dujarric, som er FNs generalsekretær António Guterres' talsmann, sier at FN-sekretariatet ikke har mandat til å blokkere eller avlyse ekspertbesøket, ettersom IAEA handler uavhengig av FN. Dujarric viser til at det er Russland og Ukraina som må bli enige om et besøk fra IAEA.

Norsk sprinter ute av EM etter positiv koronatest

Den norske sprinteren Lakeri Ertzgaard fra Tjalve har testet positivt for koronasmitte og er ute av EM i München, opplyste Norges Friidrettsforbund i natt.

Ertzgaard var tatt ut til å løpe 4x400 meter stafett, men er nå ute av mesterskapet etter den positive testen.

Vil ikke offentliggjøre Trump-dokument

Justisdepartementet i USA motsetter seg å offentliggjøre begjæringen som forklarer hvorfor FBI ransaket Donald Trumps eiendom i forrige uke.

Flere amerikanske medier og republikanske kongressmedlemmer har bedt om en offentliggjøring av dokumentet som forklarer hvorfor ransakelsen av Trumps eiendom Mar-a-Lago skulle gjennomføres. Selve ransakelsesordren, samt en liste over beslag fra eiendommen, er imidlertid blitt offentliggjort.

FN-utsending i Myanmar

FNs spesialutsending for Myanmar, Noeleen Heyzer, er på besøk i Myanmar for første gang etter at hun ble oppnevnt til vervet i oktober i fjor. FN-talsmann Stephane Dujarric oppgir ingen detaljer om hvorvidt Heyzer skal møte Myanmars militære ledere eller landets avsatte sivile leder Aung San Suu Kyi.

– Heyzers besøk er en oppfølging av hennes omfattende konsultasjoner med aktører som dekker hele det politiske landskapet, sivilsamfunnet samt lokalsamfunn berørt av den pågående konflikten, sier Dujarric.