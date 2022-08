Utsetter åpningen av ny E39 med en måned

NTB

Nye Veier utsetter åpningen av den nye veistrekningen på E39 mellom Kristiansand og Mandal med en måned, fra oktober til november.

Det er en følge av at det også er satt i gang arbeid med ringveien i Kristiansand, at det fire år lange veiprosjektet utsettes en drøy måned, skriver avisa Lindesnes. Dermed blir den høytidelige åpningen forskjøvet fra 4. oktober til november.

– Nå sikter vi oss inn på at folk kan kjøre på en ny og trafikksikker vei i november. Veien åpnes så fort som mulig og det er det ingen tvil om. Per i dag er det ingenting som tilsier at åpningen vil utsettes ytterligere, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Bernt Rinde i Nye Veier.

Ytre ringvei ligger i Kristiansand og kobler sammen E 39 fra vest med E 18 fra øst.

Den nye europaveien erstatter en ulykkesutsatt strekning mellom Mandal og Kristiansand i Agder. Fra før er deler av prosjektet tatt i bruk fortløpende etter ferdigstillelse.