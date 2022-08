Samferdselsministeren etter brokollaps: Naturlig med granskning

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) var mandag ettermiddag på befaring ved Tretten bro. Ingen ble skadd da broen kollapset. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det er viktig at det blir gjort undersøkelser etter at Tretten bro mandag kollapset over Gudbrandsdalslågen.