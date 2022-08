Dagbladet tilbake i Bergen og Trondheim – oppretter lokalaviser

NTB

Etter 17 års fravær er Dagbladet tilbake i Bergen og Trondheim med egne lokalkontorer. De vil også lansere to nye lokalaviser, en i hver av byene.

– Dagbladet skal være for alle, og vi håper og tror at dette gir alle med interesse for de to byene en ekstra grunn til å besøke oss, sier utviklingsredaktør i Dagbladet, Martine Lunder Brenne i en pressemelding, skriver Medier24.

Begge lokalavisene får hver sine nettadresse: «bergen.dagbladet.no» og «trondheim.dagbladet.no».