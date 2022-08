10.000 studenter i boligkø

NTB

Studiestarten er allerede i gang for mange studenter, men fortsatt mangler 10.000 studenter bolig, ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Vi er fortvilet over at studenter nå må bruker tid på å gå på visning fremfor å bli kjent med sine medstudenter og skaffe seg et sosialt miljø, sier leder av NSO, Maika Marie Godal Dam.

Nye tall fra studentsamskipnadene viser at køtallene ikke har bedret seg siden før pandemien, sier hun.

– Vi har nå en tydelig forventning om at regjering, kommune og samskipnad tar et felles ansvar for å sørge at studenter har et trygt, rimelig og godt sted å bo, avslutter Dam.