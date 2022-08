Lastebilsjåfør reddet ut fra kollapset bro: Jeg var sikker på at det var slutt

Dronebilde av Tretten bru som går over Gudbrandsdalslågen i Gudbrandsdalen etter at den mandag kollapset. En lastebil og en personbil var på broen da den falt sammen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Lastebilsjåføren som ble reddet fra Tretten bro etter kollapsen sier han var sikker på at det var slutt. Broen ble sjekket i fjor, men det ble ikke funnet feil.

Tretten bru over Gudbrandsdalslågen kollapset ved 7.40-tiden mandag morgen. En lastebil og en personbil var på brua da den kollapset – begge bilførerne er gjort rede for og er i god behold.

Bilder fra stedet viser at personbilen står på den kollapsede brua nede i elva, mens lastebilen sto på en del av brua som henger ned mot elva.

– Lastebilsjåføren ble reddet ut med luftambulanse og en redningsmann som ble firt ned, sier Krogstad.

Slapp med skrekken: – Jeg hadde flaks – selv om jeg var uheldig, sier Terje Brenden. Les mer Lukk

– Sikker på at det var slutt

Det var Terje Brenden som ble sittende fast på Tretten-bru etter at den kollapset. Han forteller at han var midt på brua, da han merket noe på bilen.

– Nesten som om den hadde punktert. Så begynte asfalten å bølge opp og ned foran meg – nesten som du ser et jordskjelv. Plutselig ble det så bratt at jeg kom ikke lenger, sier Brenden til Lastebil.no.

– Jeg var sikker på at det var slutt, men var spent på om redningsmannskapene ville komme fram i tide, sier han videre.

Han beskriver dramatiske minutter fram til han ble reddet.

– Jeg hadde hele tida kontakt med firmaet og innsatslederen på telefon. Jeg kjente flere smårykk i bilen. Innsatslederen mente det var på grunn av at det rant masse vann i Lågen. Han fortalte også at de hadde folk på plass hvis noe skjedde, forteller Brenden.

Broen ble sjekket i fjor

Tretten bru er nær 150 meter lang og går over Gudbrandsdalslågen. Den er laget i tre og er ti meter bred. Brua er en limtrebru og er av samme konstruksjon som en tilsvarende bru som kollapset på Sjoa i februar 2016.

I fjor ble brua sjekket gjennom en hovedinspeksjon, som er en større, teknisk gjennomgang. I tillegg ble det gjort en enklere, rutinemessig inspeksjon i juni i år.

– Det ble ikke gjort noen funn da. Så dette kom veldig overraskende på oss, sier opplyser avdelingsdirektør Aud Riseng i Innlandet fylkeskommune til NTB.

Hun sier det er for tidlig å si hva kollapsen skyldes.

Mandag ettermiddag opplyser at Statens vegvesen og Innlandet fylke vil sette i gang en ekstern granskning av brokollapsen.

Bilen fylte seg med vann

Kvinnen som kjørte personbilen, Mari Slåen, sier at det var et under at det gikk bra.

– Jeg må få bearbeidet dette. Jeg hadde englevakt, sier Slåen til Gudbrandsdølen Dagningen.

Hun var alene i bilen da brua kollapset. Moren hennes, Hilde Furuseth Slåen, forteller om stor dramatikk under hendelsen.

– Hun måtte kjapt ut av bilen for den begynte å fylle seg med vann. Hun klatret ut av bilen og opp rekkverket på brua og kom seg selv opp på Tine-sida. Der ringte hun 113 og fortalte hva som hadde skjedd, sier Furuseth Slåen.