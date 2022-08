Personbil havnet i elva da bru i Gudbrandsdalen kollapset over E6

NTB

En lastebil og en personbil var på Tretten bru da den kollapset mandag morgen. Politiet undersøker fremdeles om noen personer kan ha falt i elva.

– Vi jobber fremdeles med vitneavhør for å forsikre oss om at det ikke er flere som har vært på brua da den kollapset, sier Terje Krogstad, leder for driftsenhet Midt i Innlandet politidistrikt.

Klokken 7.34 mandag morgen mottok politiet en melding om at Tretten bru over Gudbrandsdalslågen hadde kollapset.

En lastebil og en personbil var på brua da den kollapset, men begge de to bilførerne er gjort rede for og er i god behold.

Bilder fra stedet viser at en personbil står på den kollapsede brua nede i elva, mens en lastebil står på en del av brua som henger ned mot elva.

– Lastebilsjåføren ble reddet ut med luftambulanse og en redningsmann som ble firt ned, sier Krogstad.

Frykter brudeler kan dras nedover elva

Tretten bru går fra E6 og over til fylkesvei 254, og ligger nå nede på E6. Både fylkesvei 254 og E6 er stengt i begge retninger som følge av ulykken.

Krogstad sier at det ikke er noe som tyder på at det var flere biler på brua da den kollapset. Brua har også et gangfelt.

Politiet ber vitner til ulykken om å ta kontakt med dem.

Dykkere fra brannstasjonen på Gjøvik er på stedet hvis det skulle bli behov for å søke i elva.

– Det jobbes fremdeles med å sikre lastebilen. Det er en vanskelig jobb, og fagpersoner er på stedet sammen med politi og brann for å sikre de materielle verdiene, sier Krogstad.

– Samtidig er det store konstruksjoner som nå har falt i elva. Det er fare for at de kan bli tatt av elva og bli dratt med nedover, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En personbil på Tretten bru som har kollapset. Foto: Geir Olsen / NTB

Tilsvarende bru kollapset i 2016

Tretten bru er nær 150 meter lang og går over Gudbrandsdalslågen. Den er laget i tre og er ti meter bred. Brua er en limtrebru og er av samme konstruksjon som en tilsvarende bru som kollapset på Sjoa i februar 2016.

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli (Sp), er på stedet mandag morgen.

– Jeg står her og ser på det nå. Den er helt ødelagt – alt har ramlet ned, sier han til Dagbladet.

– Det er helt katastrofalt, helt uvirkelig, det er jo også ei ganske ny bru.