NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 15. august.

Økt etterspørsel etter «Sataniske vers» i Norge



Også i Norge har etterspørselen etter Salman Rushdies bok «Sataniske vers» økt kraftig etter at forfatteren ble angrepet i forrige uke.

– «Sataniske vers» er den mest solgte boken på Norlis nettbutikk de siste to dagene. Det er også betydelig salg av den engelske utgaven, opplyser markedssjef Caroline Heitmann i bokhandlerkjeden Norli til NTB søndag kveld.

Lørdag bekreftet Aschehoug forlag at det vil trykke opp et nytt opplag av boka fra 1988.

Tyver kjørte inn i lokalet til gullsmed i Drammen

En gullsmedforretning ved Buskerud Storsenter i Drammen ble utsatt for grovt tyveri i natt.

Politiet ble varslet av en forbipasserende klokka 3.25 på natten. En liten sort bil skal ha blitt brukt til å kjøre inn i lokalene til gullsmeden. Etterpå forsvant tyvene i denne bilen og i en grå varebil.

42 land krever russisk tilbaketrekking

42 land krever at Russland umiddelbart overlater kontrollen over det okkuperte atomkraftverket Zaporizjzja til Ukraina. Kravet er fremsatt på vegne av EU, samt USA, Storbritannia, Norge, Australia, Japan, New Zealand og en rekke andre land.

Atomkraftverket er det største i Europa. Det ligger ved byen Enerhodar i fylket Zaporizjzja og har vært okkupert av russiske styrker siden mars. De siste ukene har det vært artilleriangrep ved anlegget, siste gang i går.

Vekst i Japan

Japans økonomi, som er verdens tredje største, vokste 0,5 prosent fra første til andre kvartal i år. Oppgangen settes i sammenheng med økt forbruksvekst og økte investeringer etter at japanske myndigheter i mars fjernet koronatiltak som var pålagt næringslivet.

Årsveksten i Japans økonomi var på 2,2 prosent i årets andre kvartal, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Anne Heche er død

Skuespiller Anne Heche ble erklært død i natt norsk tid etter en bilulykke 5. august. Hun ble konstatert hjernedød fredag og familien hennes sa da at de ventet at hun ikke kom til å overleve.

Heche var organdonor og hun ble derfor holdt kunstig i live på et sykehus i Los Angeles fram til i natt norsk tid da hjertet hennes stanset.