Hvalrossen Freya er avlivet – vekker reaksjoner

NTB

Flere farlige situasjoner de siste dagene førte til at Fiskeridirektoratet til slutt valgte å avlive hvalrossen Freya. – Uendelig trist, mener biolog.

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom fram til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Tidlig søndag morgen ble hvalrossen Freya avlivet, noe som ble gjort av personell fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant. Hvalrossen er nå overlevert til videre håndtering av veterinærer.

Fiskeridirektoratet har flere ganger uttalt at flytting har vært vurdert som et alternativ for å få hvalrossen vekk fra folkemengdene. En eventuell flytteoperasjon ville vært svært komplisert og forbundet med høy risiko, ifølge Bakke-Jensen. Derfor ble flytte-alternativet valgt bort.

– Vi har vurdert alle mulige tiltak svært grundig. Vi kom fram til at vi ikke hadde anledning til å ivareta dyrevelferden på en god nok måte med andre tiltak, sier han.

Flere farlige situasjoner

Den siste tiden ble det rapportert om flere farlige situasjoner mellom Freya og mennesker. Direktoratets har gjort egne observasjoner og konkluderte med at risikoen for at det skulle oppstå flere farlige situasjoner var svært høy.

– Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger, skriver direktoratet.

Mens mange har tatt til orde for at avlivning var det beste alternativet, har flere etterlyst tiltak som innebar at hvalrossen fikk leve videre. Senest fredag gikk MDG ut med krav om en løsning som innebar at Freya fikk svømme videre.

Fiskeridirektoratet legger til at de har forståelse for at beslutningen om å avlive Freya kan skape reaksjoner hos publikum.

– Men jeg er trygg på at dette var den riktige avgjørelsen. Vi er opptatt av dyrenes ve og vel, men menneskers liv og helse må gå foran, sier Bakke-Jensen.

– Uendelig trist

Biolog Rune Aae ved Universitetet i Sørøst-Norge har fulgt Freya tett i lang tid, lenge før hun ankom Oslofjorden. Han er svært skuffet over at det endte slik det gjorde.

– Freya har vært en berikelse for alle oss som har sansen for ville dyr, så dette er bare uendelig trist, sier han til NTB.

– Det oppleves uendelig trist at de valgte å avlive et så flott dyr bare fordi vi ikke greide å oppføre oss skikkelig rundt henne, sier Aae.

Også dyrevernorganisasjonen Noah er sterkt kritisk til håndteringen. De ønsket heller en ordning hvor folk fikk bøter for å komme for nær Freya.

– Situasjonen nå er at ingen som har plaget eller vært for nærgående mot Freya, har fått noen konsekvenser av det – men Freya har derimot bøtet med sitt liv, sier Noah-leder Siri Martinsen i en pressemelding.

Vekket internasjonal oppsikt

Freya dukket opp i Oslo i midten av juli etter å ha beveget seg stadig lenger nord oppover i Oslofjorden i månedene før. Det ble anslått at hun var rundt fem år gammel, og at hun veide rundt 600 kilo.

Da hun slo seg til ro i båthavnen i Frognerkilen, tiltrakk hun seg raskt store mengder skuelystne, som ønsket å få et glimt av den sjeldne gjesten fra Arktis. Den voldsomme oppmerksomheten førte imidlertid til at hvalrossen ikke fikk tilstrekkelig med hvile og at hun dermed ble stresset, ifølge ekspertene.

Hun fant også veien til aviser verden over, blant annet i Storbritannia , India , USA og Brasil.

– Hvalrossen Freya senker båter og kaprer hjerter i Norge, skrev det franske nyhetsbyrået AFP.