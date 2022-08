Lang færre står utenfor arbeidslivet - stor nedgang i 2021

NTB

I løpet av 2021 ble det 31.000 færre som sto utenfor arbeidslivet. Det er den største nedgangen siden Nav begynte beregningene i 2017.

I løpet av fjoråret ble antall personer mellom 20 og 66 år utenfor arbeidslivet eller utdanning redusert fra 692.000 til 661.000.

– Vi synes det er en veldig god utvikling og forventer at antallet i utenforskap går videre nedover, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i Nav til NTB.

– Skrikende behov

Ifølge SSB er veksten i sysselsettingen den høyeste på 25 år. Arbeidsledigheten nå på sitt laveste siden 2008.

– Det er et skrikende behov for arbeidskraft, og dette er en mulighet for å bruke folk som står utenfor. Det er gode ressurser som vil inn på arbeidsmarkedet, men som har en litt høyere terskel, sier Holte.

– Antallet har normalt ligget på 700.000. Nå er vi nede i 661.000, sier Holte.

Høy prisvekst

Av de 661.000 i utenforskap fikk 63 prosent ytelser fra Nav – i stor grad uføretrygd. De resterende 37 prosentene hadde ingen inntektssikring fra Nav og blir forsørget på annet vis.

– For eksempel en ungdom som ønsker å komme i arbeid, men som ikke har jobberfaring og ikke har krav på ytelser fra Nav, sier Holte.

Høy prisvekst er et ytterligere påskudd for å skaffe seg arbeid.

– At det lønner seg å stå i jobb er en drivkraft sammen med det meningsfulle ved det å jobbe, sier arbeids- og velferdsdirektøren.