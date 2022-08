Kraftopprørere i Ap strømmer til Giske

– Vi bygde kraftverk for at folk og bedrifter skulle ha ren og billig energi. Ikke for at kraftselskapene skulle gå med størst mulig overskudd, sier leder Trond Giske i Nidaros Sosialdemokratiske Forum, Norges største Ap-lag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Nidaros Sosialdemokratiske Forum, som ledes av Ap-veteran Trond Giske, har passert 800 medlemmer. Misnøye med energipolitikken er forklaringen, mener Giske.

Lokallaget Nidaros i Trondheim hadde bare ni medlemmer i fjor høst. Giske overtok som leder i november og da startet veksten. Ap-laget er nå suverent størst i Arbeiderpartiet.

– Vi ble størst på forsommeren da vi passerte 600 medlemmer, men det har kommet et par hundre til i sommer, sier Giske til NRK.

VG rapporterte i juli at det tradisjonelt største lokallaget i Arbeiderpartiet, Oslo Arbeidersamfunn, hadde 495 medlemmer i 2021. Aps vedtekter åpner for at man kan være medlem av et lokallag utenfor egen kommune.

Giske sier misnøye med regjeringens energipolitikk er hovedforklaringen på den voldsomme medlemsveksten. Han er klar på at de to siste kablene ikke burde vært bygd.

– Regjeringen bør innrømme at det var veldig feil å gjøre strøm til en ren markedsvare. Vi må ha en regulering av handelen med utlandet. Utenlandskablene har gitt oss tyske priser i Norge, sier Giske til NRK.

– Vi bygde kraftverk for at folk og bedrifter skulle ha ren og billig energi. Ikke for at kraftselskapene skulle gå med størst mulig overskudd.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) svarer slik på kritikken fra partikollega Giske:

– Det blir for lettvint å konkludere med at markedet ikke fungerer på bakgrunn av den situasjonen vi står i nå. Prisene reflekterer en alvorlig realitet: Det produseres for lite kraft, sier Aasland til NRK.

Han viser videre til at regjeringen allerede har signalisert at det vil bli eksportbegrensninger når vannmagasinene går mot lave nivåer.