18-åring mistet livet i vannscooterulykke i Sirdalsvatnet

NTB

To 18-åringer ble skadd i en kollisjon mellom en båt og en vannscooter på Sirdalsvatnet i Agder lørdag ettermiddag. En av dem døde som følge av skadene.

– Klokken 18.11 ble politiet varslet om at en av 18-åringene dessverre er omkommet som følge av ulykken, skriver operasjonsleder Jørgen Solheim i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

– Politiet etterforsker dette som en svært tragisk ulykke.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 13.53. Sammenstøtet mellom båten og vannscooteren beskrives av politiet som kraftig. De to unge mennene satt begge på vannscooteren. De ble sendt til sykehus, og den ene ble beskrevet som alvorlig skadd.

Det var i tillegg en annen vannscooter på Sirdalsvatnet da ulykken skjedde, melder politiet.

– Båten hadde tre personer om bord og trakk to personer etter seg i en slags vannleke. De to vannscooterne hadde henholdsvis én og to personer på, til sammen åtte personer totalt, heter det i pressemeldingen.

– Det er trist å meddele et slikt utfall av denne ulykken hvor en ung mann dessverre har mistet livet, skriver Solheim.

Politiet har opprettet sak, og Sjøfartsdirektoratet er varslet.

Den andre 18-åringen er fremdeles innlagt på sykehus, og tilstanden hans er opplyst å være stabil.