Skogbrann i Nordre Follo under kontroll

NTB

Brannvesenet har fått kontroll på en kratt- og skogbrann ved Mjøvika i Nordre Follo. Et skogbrannhelikopter bisto i slokkingsarbeidet.

– Innsatslederen på stedet meldte for et drøyt kvarter siden at det er kontroll på brannen, sa operatør Kristian Falch ved 110-sentralen Øst til NTB i 15.35-tiden.

– Det var god hjelp fra skogbrannhelikopteret, og vi er nå i siste fase før vi starter med etterslukkingen, fortsetter han.

Falch opplyser at brannfolkene blir værende på stedet en god stund til for å sikre området.

Ved 12-tiden ble det bekreftet åpne flammer, og Østlandets Blads bilder viste store mengder røyk som steg opp fra skogområdet. Det brant i et område på 100x100 meter.

Stedet der det brant ble omtalt som krevende å komme fram til, og derfor bisto et brannhelikopter i slokkingsarbeidet.

Det er for tiden skogbrannfare over store deler av Sør-Norge , noe som vil vedvare inntil det kommer nedbør av betydning. Til uka er det meldt regnbyger, men det er ennå uklart om det vil være nok til å dempe skogbrannfaren.