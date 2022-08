Norge vil trene ukrainske soldater – Russland reagerer

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram kunne tidligere denne uken opplyse om at Norge vil bidra med trening av ukrainske soldater i Ukraina. Det reagerer nå Russland på. Foto: Philip Davali / Ritzau / AP / NTB

Tidligere denne uken kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Norge vil bidra med opplæring og trening av ukrainske soldater. «Et nytt uvennlig skritt», mener Russland.

– De ukrainske styrkene har sterkt behov for ytterligere trening og opplæring. Norge er positive til det britiske initiativet om å trene opp ukrainske soldater i Storbritannia. Vi vil delta med instruktører til denne grunnleggende soldatutdanningen, i likhet med flere andre land, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram torsdag denne uken.

Nyheten faller ikke i god jord hos Putins Russland.

«Et nytt uvennlig skritt»

Til Dagbladet sier den russiske ambassaden i Norge at Russland anser norsk trening av ukrainske soldater er et «uvennlig skritt».

«Vi anser denne beslutningen som et nytt uvennlig skritt av norske myndigheter, på lik linje med landets seineste handlinger rettet mot Russland – et naboland som aldri har truet Norge, dets territoriale integritet eller folk», skriver ambassaden i en uttalelse til Dagbladet.

Trener tusenvis

Storbritannia har tidligere opplyst at landet kan gi infanteritrening til 10.000 ukrainske soldater hver fjerde måned. Det er denne treningen Norge nå skal bidra til.

– Det er dessverre sånn at Ukraina har behov for flere soldater, og avansert vestlig militært utstyr gir behov for opplæring, sa forsvarsminister Gram til NTB tidligere denne uken.

Også Sverige, Finland og Danmark vil ta del i Storbritannias opplæringsinitiativ.