SV vil vurdere boplikt i Oslo

SVs gruppeleder i bystyret i Oslo, Ola Wolff Elvevold, foreslår å vurdere boplikt i hovedstaden, skriver Avisa Oslo.

– Vi mener dette er noe vi må vurdere, hvis vi ikke får til andre virkemidler snart for å gjøre noe med boligmarkedet i Oslo. Vi er i en situasjon hvor prisene er vedvarende høye og har et boligmarked hvor det er ville tilstander, sier Elvevold til Avisa Oslo.

Boplikt innebærer at eieren eller andre må bo på eiendommen – eieren kan i utgangspunktet ikke la boligen stå tom eller bruke den som fritidsbolig. I dag er det boplikt i rundt 40 kommuner her i landet, og det er mest utbredt i typiske turistkommuner.

– I tillegg er det et økende fenomen at relativt bemidlede folk kjøper «hytter» i Oslo by. Dette er leiligheter som står tomme det aller meste av tiden. Det er et problem. Det kan ikke vi som folkevalgte bare sitte å se på, mener SVs gruppeleder.

Problemet Elvevold vil til livs, er at folk kjøper leilighet i Oslo for å bruke som «byhytte». NRK meldte denne uken at Eiendomsmegler 1 mener dette er enn økende trend. Hvor omfattende denne trenden var, ble det ikke sagt noe om.