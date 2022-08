NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 13. august.

Rushdie i respirator - kan miste øye

Forfatteren Salman Rushdie lå i natt norsk tid i respirator etter at han ble angrepet under et arrangement i delstaten New York i går. Hans agent sier at Rushdie kan komme til å miste et øye.

– Dette er ikke gode nyheter. Salman kommer sannsynligvis til å miste et øye. Nervene i armen ble kuttet over, og leverens hans ble stukket og påført skader, sier Rushdies agent Andrew Wylie.

24 år gamle Hadi Matar fra Fairview i New Jersey er pågrepet i saken. Noe motiv for angrepet er så langt ikke kjent.

Milliardpakke vedtatt i USA

Representantenes hus i USA har stemt for en historisk milliardpakke med klima-, helse- og skattepolitiske tiltak. Pakken er allerede godkjent av Senatet.

Hele pakken er verdt rundt 740 milliarder dollar, som tilsvarer omtrent 7.000 milliarder kroner. Rundt halvparten av pengene skal gå til klimatiltak, som ifølge Demokratene skal bidra til å kutte USAs klimautslipp med 40 prosent innen 2030.

Kreftforeningen ønsker røykeforbud på festivaler



I dag kan man fritt fyre opp sigaretten midt i folkemengden på musikkfestivaler. Det kan det snart bli slutt på.

Hvis Kreftforeningen får det som de vil, kan festrøyking på festivaler bli forbudt. De ønsker seg røykfrie utendørskonserter og festivaler, skriver Aftenposten.

– Det er fordi mange vil få en triveligere opplevelse, og selvfølgelig også fordi vi generelt ønsker mindre røyking, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Mann alvorlig skadd i sykkelulykke i Asker

En mann i midten av 40-årene er innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader etter en sykkelulykke på Vettre i Asker sent fredag kveld.

– Han ble funnet liggende i veien av forbipasserende og vi fikk melding om saken via AMK klokken 23.45. Det er uvisst hvor lenge han har ligget der og når dette skjedde. Han var bevisst da han ble funnet, men kan ha vært bevisstløs før dette, sier operasjonsleder Lina Odden i Oslo politidistrikt til NTB.

Mann innlagt på Ullevål etter knivstikking på Romerike

En mann i 50-årene er innlagt på Ullevål sykehus etter at han skal ha blitt knivstukket på en adresse på Løvenstad i Rælingen fredag kveld. Politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde innendørs, via AMK klokken 23.02.

– Han var alene og våken da vi kom inn, og forklarte at han var angrepet av to menn. Vi har ingen beskrivelse av dem, forteller operasjonsleder Finn Håvard Aas Øst i politidistrikt til NTB.