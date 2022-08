To tiltalt for dyremishandling – skal ha rygget over hodet til påkjørt rådyr

Saken skal behandles i her i Telemark tingrett på Notodden 28. september. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

To menn fra Notodden er tiltalt for å ha mishandlet et rådyr etter at dyret ble påkjørt. I september må de i retten og svare for avliving av rådyr med bil.