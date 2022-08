Kvinne omkom i boligbrann i Verdal

NTB

Det var 58 år gamle Heidi Engelin som omkom i boligbrannen i Verdal fredag morgen. Brannårsaken er foreløpig ukjent.

Det opplyser etterforskningsleder Hilde Mari Musum i Trøndelag politidistrikt overfor Adresseavisen.

Det var klokka 5.45 fredag morgen at politiet fikk melding om boligbrannen. Én person var ikke gjort rede for, og politiet opplyste til NTB i 6-tiden at røykdykkere var på vei inn i huset.

En person ble hentet ut, vedkommende viste seg å være kvinnen som nå er bekreftet død. Navnet hennes frigis i samråd med pårørende.

Brannvakt i Namdal 110-sentral, Morten Brøndbo, kunne opplyse til Adresseavisen at brannvesenet raskt fikk kontroll på brannen, og spredningsfaren ble raskt slått ned.