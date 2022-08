Utdrikningslag skremte restaurantgjester i Stavanger

NTB

En mann i finlandshette ved en uterestaurant i Stavanger sentrum førte til at skremte gjester ringte ned politiet. Mannen var del av et utdrikningslag.

– En mann i finlandshette kastet fra seg en sekk, ropte noe på et ukjent språk og løp fra stedet, tvitrer Sørvest politidistrikt fredag ettermiddag.

Politiet ble nedringt av skremte gjester, og stilte bevæpnet, men det viste seg at det hele dreide seg om et utdrikningslag.

I etterkant skriver politiet at de har blitt oppringt av flere som er veldig berørt av hendelsen. Flere har uttrykt at de var redd for å dø.

Hele utdrikningslaget på åtte personer ble innbrakt til politistasjonen.

– Så får vi høre hva de har å si. Dette finnes ikke morsomt og er en tankeløs handling med konsekvenser for andre, sier operasjonsleder Jøran Solheim til Nettavisen.

I en oppdatering melder politiet at det er opprettet straffesak for grove trusler, og at alle de åtte deltakerne i utdrikningslaget er anmeldt.

– Video av hendelsen er sikret fra mobiltelefonene til de anmeldte. Alle er bortvist fra Stavanger sentrum i 72 timer, skriver Sørvest-politiet.

Flere personer har løpt fra restauranten uten å ta med eiendeler som ligger igjen, noe politiet samler inn og sikrer.

– Det er åpenbart at de ikke har tenkt på konsekvensene for denne spøken, sier Solheim til Dagbladet.