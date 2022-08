Kjerkol drar på krisemøte i Kristiansund etter kritikk over fødetilbudet

NTB

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal møte sykehusledelsen, tillitsvalgte og representanter i Helse Midt-Norge i Kristiansund 25. august.

Krisemøtet skjer i lys av situasjonen rundt det midlertidige fødetilbudet i Kristiansund og oppsigelser i klinikkledelsen, ifølge VG.

Onsdag gikk tre av lederne for sykehusene i Molde og Kristiansund av med umiddelbar virkning som følge av situasjonen ved sykehusene.

Det har i lengre tid vært bemanningsproblemer på fødeavdelingen i Kristiansund, som har ført til at den har måttet holde stengt. I juni i år ble en femdøgnspost åpnet i Kristiansund, før den like etter ble sommerstengt.

Helseministeren har blitt kritisert for å ikke ha gjort mer for sykehusene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet slo fast i Hurdalsplattformen at de skulle jobbe for å ivareta føde- og barseltilbudet på Nordmøre og Romsdal, samt fødeavdelingen i Kristiansund.