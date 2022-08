De første vaksinene mot apekopper kommer til Norge i dag

NTB

Norge mottar fredag 1.400 doser av vaksinen mot apekopper, opplyser EUs beredskapsorganisasjon Hera til NTB.

– Som et land som er tilknyttet EUs helseprogram EU4Health, er dagens leveranser av 1.400 doser til Norge som skal hjelpe helsemyndighetene med deres arbeid, et godt eksempel på ekte europeisk solidaritet som viser at vi er sterkere når vi jobber sammen, sier EUs helsekommissær Stella Kyriakides i en epost til NTB.

De siste ukene har EU kjøpt over 160.000 doser av vaksinen mot apekopper og har begynt med leveranser til medlemslandene som har hatt størst behov.

Til nå er det registrert 67 tilfeller i Norge, 14.800 tilfeller i EU og 31.800 tilfeller på verdensbasis under det pågående utbruddet av apekopper.

Utviklet for å forebygge kopper

Sist søndag skrev Aftenposten at vaksineringen mot apekopper skulle starte mandag denne uken. Disse vaksinene kommer fra et norsk beredskapslager av koppevaksiner.

– Siden begynnelsen av utbruddet av apekopper i mai har EU koordinert en samlet og avgjørende reaksjon, som vil bli trappet opp i løpet av de kommende ukene og månedene, sier Kyriakides til NTB.

Det finnes per i dag ikke vaksiner som er utviklet spesifikt mot apekopper. Vaksinen som nå kommer til Norge er utviklet for å forebygge kopper, skriver Folkehelseinstituttet.

Anbefaler vaksinering av nærkontakter

Assisterende helsedirektør Geir Bukholm sa i forrige uke at det bør være et mål at grupper i Norge med særlig økt risiko for å bli smittet av apekopper, blir tilbudt vaksinasjon.

– Det vil i første rekke være menn som har sex med menn og som praktiserer usikker sex (mange og/eller tilfeldige partnere). Dersom vaksinasjon er så effektivt mot smitte og sykdom som antatt, vil dette kunne påvirke epidemien i Norge og redusere sykdom, sa Bukholm.

Folkehelseinstituttet har anbefalt Helse- og omsorgsdepartementet å benytte det begrensede antallet doser til å vaksinere høyrisiko nærkontakter til de som er påvist smittet, slik som seksualkontakter, husstandsmedlemmer og andre med betydelig eksponering.