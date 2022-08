Stor etterspørsel etter norsk agurk

NTB

Selv om produseres mer norsk agurk en beregnet, er etterspørselen større enn det produsentene klarer å levere. Nå importeres agurk for å møte pågangen.

Det fremgår i Landbruksdirektoratets ukentlige markedsoppdatering.

Direktoratet opplyser at etterspørselen etter norsk agurk er større enn det produsentene klarer å levere, til tross for at det produseres mer enn beregnet. Det må derfor suppleres med import, skriver direktoratet. De opplyser om at kvaliteten på importen er lavere enn den norske agurken.

Agurkprisen går ytterligere opp, for tredje uka på rad, og vil i neste uke være 1,75 kroner høyere enn denne uka.