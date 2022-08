Kvinne omkom i boligbrann i Verdal

NTB

En kvinne omkom i en boligbrann i Verdal fredag morgen.

Det opplyser operasjonsleder Anlaug Oseid til Adresseavisen fredag formiddag.

Det var klokka 5.45 fredag morgen at politiet fikk melding om boligbrannen. Én person var ikke gjort rede for, og politiet opplyste til NTB i 6-tiden at røykdykkere var på vei inn i huset.

En person ble hentet ut, vedkommende viste seg å være en kvinne som nå er meldt omkommet.

Brannvakt i Namdal 110-sentral, Morten Brøndbo, kunne opplyse til Adresseavisen at brannvesenet raskt fikk kontroll på brannen, og spredningsfaren ble raskt slått ned.

Kvinnens pårørende er varslet. Brannårsaken er foreløpig ukjent.