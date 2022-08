Viggo Kristiansen: Ingen penger kan gjøre opp for 21 år i fengsel

NTB

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen sier i et intervju med Fædrelandsvennen at en eventuell erstatning for tiden han har sittet fengslet kommer i andre rekke.

43-åringen ble løslatt fra fengsel 1. juni i fjor, etter å ha fått gjenåpnet drapssaken etter nesten 21 års soning. Nå venter han på avgjørelsen om det blir frifinnelse eller ny rettssak. Det er ventet at statsadvokaten i Oslo vil komme med sin innstilling i saken i løpet av sensommeren eller høsten.

Om Kristiansen skulle bli renvasket, kan han ha rett til en erstatning på et tosifret antall millioner, skriver Fædrelandsvennen. Men 43-åringen er klar på at en eventuell erstatning kommer i andre rekke for ham personlig.

– Ingen penger i verden kan gjøre opp for 21 år i fengsel og den smerte denne saken har påført meg og min familie. Jeg er evig takknemlig for at familien har vært villig til å til å stille opp for meg slik de har gjort i alle år, sier Viggo Kristiansen i et intervju med Fædrelandsvennen.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept etter en badetur i Baneheia i mai i 2000.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap, men har hele tiden nektet for å ha utført handlingene. Politiet har nå siktet Kristiansens tidligere kamerat Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, drapet som Kristiansen i 2002 ble dømt for.