Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

NTB

Kari Nessa Nordtun, som skal lede Aps energiutvalg, støtter elektrifisering av sokkelen, vil utjevne strømprisene mellom sør og nord og er opptatt av et godt forhold til Europa med utenlandskablene.

Kari Nessa Nordtun er ordfører i Stavanger, men har nå fått ansvar for å utvikle Arbeiderpartiets energipolitikk, skriver Aftenposten.

– Vi er ett folk, ett land, det er klart vi må jobbe for å jevne ut strømprisen, sier lederen for Arbeiderpartiets nye energiutvalg til avisen.

Strømprisen i Sørvest-Norge lå i forrige uke på 309 øre per kilowattime (kWh), mens prisen i Midt- og Nord-Norge lå på 1,7 øre per kWh. Dermed var strømmen 181 ganger dyrere i sør enn i nord.

Slik kan det ikke fortsette mener Nordtun, som sier strømmen må finne en vei mellom prisområdene. Hun er klar på at den dårlige strømforbindelse mellom nord og sør er en utfordring, og at dette må løses.

– Dypt urettferdig, sier hun om prisforskjellen mellom Nord- og Sør-Norge.

Nordtun sier hun er opptatt av at politikken til partiet skal skapes nedenfra. Men hun legger også vekt på forholdet til Europa:

– Det er viktig å opprettholde et godt forhold til Europa med utenlandskablene. Samtidig må vi kunne stille krav i de kontraktene vi har. At prisen på strøm her hjemme skal spille inn på eksporten mener jeg er naturlig, sier hun.

Hun er også klar på at hun støtter olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) syn på elektrifisering av sokkelen. Ap-utvalget hun leder skal jobbe parallelt med energikommisjonen som er satt ned av regjeringen.