iNyheter er Helge Lurås' nye nettavis

Resett-redaktør Helge Lurås på standen til Ytringsfrihetsforbundet under Arendalsuka tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Tidligere Resett-redaktør Helge Lurås' nye nettavis iNyheter er for tiden under arbeid. Lurås har tidligere nevnt at 25. august er planlagt lanseringsdato.