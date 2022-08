Savnet 23-åring funnet død

NTB

Politiet har identifisert personen som ble funnet død i sjøen utenfor Tyholmen i Arendal mandag. Det er den savnede Endre Müller Gjendem (23).

– Det fremstår som mest sannsynlig at dette dreier seg om et uhell, sier seksjonsleder for etterforskning Helge Torsvik ved Arendal og Froland politistasjon i en pressemelding.

Torsvik sier videre at de ikke kan slå fast dødsårsaken før den endelige obduksjonsrapporten er klar, men den foreløpige rapporten tyder ikke på at det har skjedd en straffbar handling.

Familien til Gjendem er orientert. 23-åringen hadde før han ble funnet, vært savnet siden lørdag kveld.