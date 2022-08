Brudd på våpenloven i Svalbard – fransk rederi ilagt en foretaksstraff på 800.000 kroner

NTB

Sysselmesteren på Svalbard har ilagt et fransk rederi en foretaksstraff på 800.000 kroner for brudd på våpenloven. I tillegg fikk rederiet inndratt 37 våpen.

Under ransaking av to av skipene til rederiet i sommer ble det avdekket at tre av skipene hadde innført 50 våpen og en betydelig mengde ammunisjon til Svalbard uten nødvendig tillatelse fra politiet, skriver Sysselmesteren på Svalbard.

– I tillegg til foretaksstraffen fikk rederiet inndratt 37 våpen og nesten 3.800 patroner som ble beslaglagt under ransakingene. I tillegg er det inndratt 130.000 kroner, som tilsvarer verdien av ytterligere 13 våpen, opplyser politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen hos Sysselmesteren

Han legger til:

– Størrelsen på reaksjonen gjenspeiler at det er et graverende brudd på våpenloven, sier han.

Foretaksstraffen og inndragningene er vedtatt.