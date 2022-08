Fastlegeordningen skal gjennomgås av ekspertutvalg

Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen. Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen.

Ifølge regjeringen står mer en 175.000 innbyggere uten fastlege.

– Det går særlig utover de mest sårbare pasientene og kan forsterke todelingen i helsetjenesten. Denne utviklingen må snus, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Må tenke nytt

– Nåværende handlingsplan har flere gode tiltak, men de har ikke hatt ønsket effekt. Da må vi tenke nytt, og vi må ta nye grep. Vi kan ikke fortsette i samme spor og håpe situasjonen løser seg over tid, sier Kjerkol.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier regjeringen i neste års statsbudsjettet skal ta grep som skal bidra til at alle skal kunne ha en fastlege å gå til, og at yrket igjen blir attraktivt for fagfolkene.

– Samtidig er det behov for å vurdere nærmere hvordan ordningen kan gjøres bærekraftig fremover, sier Støre.

Ekspertutvalget skal gi regjeringen konkrete forslag til både organisering og finansiering av fastlegeordningen. I tillegg skal utvalget vurdere om det er oppgaver som kan løses av annet personell under ledelse av fastlegen, eller om det er oppgaver som kan flyttes ut av ordningen, kommer det fram i pressemeldingen.

Utfordringene har økt over tid

Regjeringen skriver at utfordringene i fastlegeordningen har økt over tid. Situasjonen er nå at unge leger ikke søker seg til ordningen, at fastlegene har høy arbeidsbelastning, og at stadig flere kommuner opplever rekrutteringsutfordringer.

Selv om det vil bli tatt grep allerede neste år, løses ikke de store utfordringene på ett år og i ett statsbudsjett.

– Vi har derfor besluttet å nedsette et ekspertutvalg for å få best mulig kunnskap om hvilke tiltak som på litt lengre sikt vil treffe målrettet og løse utfordringene, skriver regjeringen.

Ekspertutvalget skal levere første rapport med foreløpige vurderinger og anbefalinger innen 1. desember 2022. Rapport med endelige vurderinger og anbefalinger skal leveres innen 15. april 2023. Regjeringen tar deretter med seg innspillene de får inn mot statsbudsjettet for 2024.