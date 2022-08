Ny måling: Høyre større enn Ap og Sp til sammen

NTB

Det er solid borgerlig flertall på augustmålingen fra Opinion. Høyre er større enn Ap og Sp samlet, og de borgerlige partiene får 92 plasser på Stortinget.

Høyre og de andre borgerlige partiene styrker seg på meningsmålingen utført for FriFagbevegelse , Dagsavisen og ANB. Arbeiderpartiet får bare 19,3 prosent. Dette er den tredje målingen under 20 prosent for Ap i år.

Mens velgerne rømmer fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, fester Erna Solberg og de borgerlige partiene grepet om stortingsflertallet. Mandatberegningen gir de rødgrønne partiene bare 79 representanter når man regner med Rødt, SV og MDG.

De fire borgerlige partiene ville fått hele 92 mandater dersom denne målingen hadde blitt valgresultatet, viser Opinons mandatberegning.

Frp går opp 0,7 prosentpoeng til 14,8, og Venstre stiger 0,8 prosentpoeng til 5 prosent. Høyre øker med 1,1 prosentpoeng til 29,1 og er med det større enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet til sammen.

Senterpartiet faller 3,2 prosentpoeng siden juni og er nå nede på 6 prosent oppslutning, skriver FriFagbevegelse.

– Det er de tradisjonelle Sp-velgerne som nå blir igjen. Det viser vel at de velgerne de hadde til låns, for eksempel fra Høyre og Frp, nå har gått tilbake til il Høyre og Frp, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Dagsavisen.

MDG og KrF er fortsatt under sperregrensen, slik de to partiene har vært på de fleste målingene i år.

Partienes oppslutning med endring fra juni i parentes:

Ap 19,3 (-0,4), Høyre 27,3 (+1,1), Frp 14,8 (+0,7), KrF 3,2 (+0,4), Sp 6 (-3,2), SV 8,4 (-0,9), Venstre 5 (+0,8), Rødt 5,1 (-0,3), MDG 3,2 (+0,3) og andre partier får 5,9 prosent.

Meningsmålingen er basert på 971 telefonintervjuer gjort mellom 2. og 8. august. Feilmarginen er på 1,3 til 3,4 prosent, og er størst for de største partiene.