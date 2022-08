Mann dømt til betinget fengsel for fyllekjøring med elsparkesykkel

NTB

En ung mann er dømt til 14 dagers betinget fengsel og tap av førerkortet etter at han i juli ble tatt i å fyllekjøre med elsparkesykkel på Grünerløkka i Oslo.

Det var i juli at den unge mannen ble stoppet på Ankerbrua i Oslo. Blåseprøven viste at han hadde en promille på 0,86 tre kvarter etter at han kjørte elsparkesykkelen.

Saken gikk onsdag som en tilståelsessak i Oslo tingrett. Der ble han dømt til betinget fengsel i 14 dager, tap av førerkortet i 12 måneder og en bot på 7.000 kroner.

Den 15. juni i år ble det innført nye regler for elsparkesykler, blant annet promillegrense. Elsparkesyklene ble omklassifisert fra sykkel til motorvogn. Dermed kan man miste førerkortet dersom man fyllekjører med elsparkesykler.

I dommen presiserer Oslo tingrett at fyllekjøring med elsparkesykkel skal straffes mildere enn andre motorvogner, og at det derfor ikke er aktuelt med ubetinget fengsel.