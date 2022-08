Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg

NTB

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg umiddelbart som følge av situasjonen rundt bemanningen på fødeavdelingen i Kristiansund.

– Georg Johnsen, klinikksjef for Sykehuset Nordmøre og Romsdal og Carina Wollan Myhre, konstituert assisterende klinikksjef, trekker seg fra sine stillinger. Samtidig søker avdelingssjef Johan Kippervik om ett års permisjon fra stillingen ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer. Bakgrunnen for avgjørelsene er fødesaken i Kristiansund.

Det skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding onsdag

Det var Romsdals Budstikke som først omtalte saken.

Bemanningsproblemer

Det har i lengre tid vært bemanningsproblemer på fødeavdelingen i Kristiansund, som har ført til at den har måttet holde stengt. I juni i år ble en femdøgnspost åpnet i Kristiansund, før den like etter ble sommerstengt. Avdelingen skulle åpne igjen 25. juli, men på grunn av mangel på kritisk personell har gjenåpningen blitt utsatt.

– Til tross for alt arbeidet som er lagt ned med å rekruttere fagfolk, så vurderer jeg at vi ikke er nærmere å oppnå en stabil bemanningssituasjon ved fødeavdelingen i Kristiansund. Jeg klarer ikke å se hvordan dette skal løses i tiden framover og mener derfor at det er riktig å samle seg om et felles fødetilbud for Nordmøre og Romsdal, sier klinikksjef Johnsen.

– Jeg mener at det vil gi det faglig beste tilbudet til pasientene og det vil gi forutsigbarhet for ansatte. Siden min anbefaling avviker fra Helse Møre og Romsdal sitt oppdrag, gitt av Stortinget og Helse- og omsorgsdepartementet, velger jeg å tre av som klinikksjef, sier Johnsen.

Ser alvorlig på situasjonen

Administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal ser alvorlig på at ledelsen trer av, men sier at han har forståelse for avgjørelsene deres.