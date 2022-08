VG: Ledelsen i Lørenskog-saken trekker seg

NTB

De tre etterforskningslederne i Lørenskog-saken har trukket seg fra saken. Øst politidistrikt sier det er naturlig med utskiftninger i lange etterforskninger.

I juli skrev Romerikes Blad at påtaleansvarlig Gjermund Hanssen i Lørenskog-saken har sagt opp sin stilling i Øst politidistrikt.

Onsdag morgen skriver VG at også de to etterforskningsledere Børge Rønning fra Øst politidistrikt og Frode Lier fra Kripos, samt politiadvokat Jane Lundstadsveen, har sluttet eller kommer til å avslutte sitt arbeid med Lørenskog-saken.

Ingen av dem vil kommentere saken, men ifølge VG skyldes endringene en faglig uenighet med ledelsen i Øst politidistrikt.

Påtaleansvarlig i Lørenskog-saken, Gjermund Hanssen, har sagt opp sin stilling i Øst politidistrikt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

– I en etterforskning som pågår over flere år, er det helt naturlig med personellbevegelser. Saken vil få en ny påtaleansvarlig fra høsten. Inntil videre fortsetter Hanssen som påtaleansvarlig etterforskningsleder, sier politiinspektør og leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning, Frode Larsen i Øst politidistrikt til VG.

Kommunikasjonsavdelingen i Øst politidistrikt sier til NTB at de ikke har noen ytterligere kommentarer om saken enn dem de har gitt til VG.

Det er snart fire år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien 31. oktober i 2018. Hennes ektemann Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. I tillegg er en annen mann siktet for grov medvirkning til frihetsberøvelse. Begge nekter straffskyld.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen har det overordnede faglige ansvaret for etterforskningen av Lørenskog-saken.

– Jeg registrerer at Gjermund Hanssen og andre i etterforskningsgruppen har sagt opp sin stilling. Det er leit at disse slutter under en pågående etterforskning, men jeg som statsadvokat legger til grunn at Øst politidistrikt sørger for å sikre en god overgang og kontinuitet på etterforskningssiden, sier hun.