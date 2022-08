Fastrentene i Lånekassen øker

NTB

Fastrentene på studielånet i Lånekassen øker fra 1. september slik at de vil ligge på rundt fire prosent.

– Det at fastrentene våre går ytterligere opp, henger sammen med at markedsrentene har gått opp. Renten i Lånekassen har imidlertid et etterslep, og det forklarer hvorfor fastrentene på studielånet ikke har økt like mye som i markedet ellers den siste tiden, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen i en pressemelding.

Fastrentene vil fra 1. september være 3,88 prosent for tre års binding, opp fra 3,435 prosent. Fem års binding settes opp fra 3,581 prosent til 3,986. Renta for ti års binding går nå opp fra 3,687 prosent til 4,054.

Den flytende renta vil samtidig ligge på 1,972 prosent.

Lånekassens laveste fastrenter var i januar i fjor, hvor eksempelvis fastrenta for tre års binding var nede i 1,48 prosent. Totalt 1.500 kunder valgte å binde renta for ulike perioder på dette tidspunktet.

– Som regel er det behovet for forutsigbare utgifter som er motivet for å binde renten, men slik situasjonen er nå, kan det også ha lønnet seg, sier Bjerke.

– Erfaringsvis er det få kunder som binder. I fjor var det samlet sett 3.800 kunder som bandt studielånsrenten. Hittil i år er det 900 som har bundet renten.