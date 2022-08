Sjeføkonomer varsler at det ligger an til nytt dobbelt rentehopp

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener inflasjonstrykket er klart høyere enn hva Norges Bank hadde ventet seg. Noe som taler i favør av en halv prosentpoeng renteoppgang i august Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

NTB

Kjerneinflasjonen øker. Nå tror sjeføkonomer at det ligger an til et rentehopp i august, og kanskje i september.