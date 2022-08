NTB

Dette er blant de ventede sakene i dag, onsdag 10. august.

SSB med tall for prisøkningen

SSB kommer med statistikk for konsumprisindeksen som viser endringer i prisene på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger. Ved forrige oppdatering i juli hadde konsumprisindeksen steget med 6,3 prosent de siste tolv månedene.

Geir Børresen bisettes

Mest kjent er Børresen kanskje for å ha gitt liv til hunden Labbetuss på 1980-tallet sammen med artist og programleder Halvdan Sivertsen. Han bisettes fra Asker kirke. Gjestene anbefales å kle seg i farger.

Oppdatering på fyllingsgraden i Norge

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer med magasinstatistikk klokken 13. Det er spenning knyttet til magasinstatistikken ettersom fyllingsgraden har vært lav flere steder den siste tiden.

Minnemarkering for terrorangrepet i Bærum

Det er tre år siden angrepet mot Al-Noor-moskeen 10. august 2019 på Skui i Bærum. Minnemarkeringen skal foregå i moskeen. I tillegg arrangerer Kinaforeningen i Norge en minnemarkering for Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Stebroren hennes, Philip Manshaus, er dømt for drapet på henne og for terroren mot Al-Noor-moskeen samme dag.

USAs utenriksminister til Rwanda

Utenriksminister Antony Blinken besøker Rwanda onsdag og torsdag. Den amerikanske utenriksministeren besøkte Sør-Afrika på mandag. Blinken besøkte Kongo tirsdag.

Jerv mot Odd i NM

Jerv møter Odd i tredje runde av NM i fotball for menn. Oppgjøret finner sted klokken 18.00 på Jerv sin hjemmebane J.J. Ugland Stadion – Levermyr i Grimstad.