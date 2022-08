Skyhøye strømpriser kan stenge alpinanlegg

Noen av de største kostnadene for et alpinanlegg er kunstsnøproduksjon, som krever store mengder strøm. Her produserer en snøkanon kunstsnø i Norefjell Skisenter. Foto: Halvard Alvik, NTB

NTB

Høye strømpriser og fare for rasjonering kan bety kroken på døren for en rekke små og mellomstore skianlegg i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

I et skriv sendt til statsministeren, finansministeren og kulturministeren i forrige uke, etterlyser bransjeorganisasjonen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner tiltak fra staten. Noen av de største kostnadene for et alpinanlegg er nemlig kunstsnøproduksjon, som krever store mengder strøm.

– I vårt område, med de prisene som er forespeilet nå, ser vi på en tidobling i kraftkostnader, kanskje mer for kommende vinter, sier Odd Stensrud til Dagens Næringsliv.

Han er nestleder i bransjeorganisasjonen og daglig leder i Alpinco, som eier og drifter alpinanleggene på Hafjell og Kvitfjell. For Alpinco er strømutgiftene den tredje største utgiftsposten og marginene for drift av skianlegg er allerede små, ifølge Stensrud.

– Hvis strømprisene som signaliseres for kommende vinter blir en realitet, så er det helt sikkert at det vil bety kroken på døren for flere anlegg.