Opp mot 200 personer på demonstrasjon utenfor Israels ambassade

NTB

Rundt 150–200 personer er til stede utenfor Israels ambassade i forbindelse med en demonstrasjon, melder politiet. Palestinakomiteen er arrangør.

Demonstrasjonen arrangeres i forbindelse med angrepene i Gaza i helgen.

Oslo politidistrikt skriver på Twitter klokken 18.03 at de har en del politipatruljer på stedet, og at alt går rolig for seg.

De skriver også at Parkveien bak slottet er stengt for trafikk i begge retninger.