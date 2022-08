Drivstoffprisene har falt over sju kroner siden før sommeren

Prisen for en liter drivstoff er flere steder i landet under 20 kroner. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Prisen for en liter bensin er flere steder i landet under 20 kroner. Dermed har bensinprisen falt med over sju kroner literen siden før sommeren.