Universitetenes strømutgifter har gått i taket

NTB

Universitetene i Sør-Norge har samlet fått økte energikostnader på drøyt 200 millioner kroner.

– Det blir brutalt framover, spår økonomidirektør Steinar Sundberg ved Universitetet i Bergen (UiB). Her har de et overforbruk på flere titalls millioner kroner på grunn av de høye strømprisene. De anslår at det kan være snakk om 60 millioner kroner så langt i år.

– Alle ser jo galskapen i dagens priser og hva det innebærer. Dette er driftsmidler som kunne vært brukt til andre ting enn energi, sier overingeniør Steinar Sundberg til Khrono.

– I første omgang blir det utsettelse av prosjekter, noe som går ut over både studenter og ansatte i form av manglende fasiliteter og plass, sier han.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) må de også ut med 60 millioner kroner mer enn budsjettert i 2022, ifølge prognosen.

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) anslår de at økningen vil være et sted mellom 25 og 30 millioner kroner ved utgangen av året.

Prognosene for Oslo Met gir grunnlag for å tro at strømutgiftene kan bli så mye som 20 millioner kroner høyere enn budsjettert.