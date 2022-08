Finsk turgåer alvorlig skadd etter fall ned fjellskrent i Narvik

NTB

Den finske turgåeren som falt ned en fjellskrent på vei til Skjomtinden i Narvik, er hentet av redningshelikopter og fløyet til sykehus med alvorlige skader.

Politiet i Nordland skriver på Twitter klokka 19.50 at mannen som falt ned en fjellskrent på vei til Skjomtinden i Narvik er alvorlig skadd og hentet av helikopter. Han flys til sykehus i Tromsø.

Mannen som falt er en finne i 20-årene, og turfølget er også finsk.

– Helikopteret landet et stykke unna på grunn vanskelige flyforhold. Det har landet i et fjellområde det er sikt for å lande, og de tar seg til fots til ulykkesstedet, sa operasjonsleder Lars Halvorsen til NTB tidligere mandag kveld.

Det er usikkert hvor langt mannen har falt. Han var ved bevissthet da politiet fikk melding om ulykken, ifølge VG.