Mann tiltalt for å ha slått ned kommunedirektøren i Midt-Telemark

NTB

En mann i 40-årene er tiltalt etter at kommunedirektøren i Midt-Telemark ble slått ned i kommunehuset i mars i fjor.

Ifølge tiltalen ble kommunedirektør Per Dehli slått flere ganger med knyttet hånd i ansiktet i kommunehuset i Bø 16. mars i fjor.

Politiet har tidligere sagt til Telemarksavisa at voldsepisoden skal ha oppstått da mannen i 40-årene mente Dehli tok feil rundt hvem som var ansvarlig for hva i en forvaltningssak. Under diskusjonen skal han helt uprovosert ha gått til angrep på kommunedirektøren.

Dehli ble sykmeldt i noen få dager etter hendelsen, ifølge Varden.

Mannen er i tillegg til volden mot kommunedirektøren tiltalt for vold og trusler mot en rekke andre offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, vold og trusler mot foreldrene sine og en rekke andre forhold.

Saken går i en tingrett et annet sted på Østlandet i september.