Kvinne død etter gasslekkasje i hytte i Telemark

NTB

En kvinne er død etter en gasslekkasje i en hytte i Tinn kommune i Telemark. En mann er samtidig fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang.

Nødetatene rykket ut etter at AMK klokken 11.43 mandag meldte om en mulig gasslekkasje i en hytte i Tinn.

– Røykdykkere hentet ut to personer. En kvinne er bekreftet død og en mann er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse for oppfølging. Ukjent skadeomfang, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter like før klokken 15.

Politiet skriver at de pårørende er varslet.

Operasjonsleder Julius Knai i Sørøst politidistrikt bekrefter til VG at det er snakk om en propanlekkasje.

– Kvinnen ble erklært død av helsepersonell på stedet ganske raskt. Vi er ikke kjent med tilstanden til mannen på sykehus, men han var bevisstløs da han ble hentet, sier han til VG.

– Vi har snakket med vitner og jobber nå med å sperre åstedet. Brannvesenet jobber med å lufte ut, skriver politiet på Twitter.