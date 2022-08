Aasland: – Begrensninger på kraftselskapene kan føre til at strømprisen øker enda mer

NTB

Olje- og energiministeren sier at begrensninger på kraftselskapene kan føre til at strømprisen øker enda mer. Samtidig er det usikkert hvor mye prisen kan øke.

– Slik som situasjonen er nå vil klare beskjeder om å holde igjen på vannet gjøre at strømprisene faktisk kan øke noe, og det er viktig at vi håndterer det. Folk skal være trygge på at de skal få slippe å betale for den økningen gjennom støtteordningen som er etablert. Det er viktig at folk føler trygghet nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mandag.

Olje- og energiministeren møtte mandag morgen de parlamentariske lederne inn til orientering på Stortinget om regjeringens arbeid med den pågående kraftsituasjonen. Aasland er samtidig usikker på hvor mye strømprisen kan øke om kraftselskapene blir begrenset.

– Det kommer helt an på hvordan systemet faktisk fungerer, vi har sett ekstremt høye priser gjennom sommeren og vi skal sørge for at husholdningene får en god avlastning for det, sier han.

Regjeringen varslet flere nye tiltak for å lette på dagens strømsituasjon. Tiltakene er blant annet at strømstøtteordningen til husstander blir økt til 90 prosent fra 1. september. Endringen vil samtidig bety at strømstøtten i alt vil koste staten milliarder av kroner.

– Foreløpig er kalkulert kostnad på 23 milliarder innebærende år.