Frp vil fortsatt kreve et ekstraordinært strømmøte i Stortinget

NTB

Frp vil fortsatt kreve et ekstraordinært møte i Stortinget. Mandag skal presidentskapet avgjøre om Stortinget skal hasteinnkalles for å behandle strømtiltak.

– Det er viktig at Stortinget er med og behandler denne saken. Det er en stor og viktig sak, sier nestleder Bård Hoksrud i Frp til NTB mandag morgen.

Frp overleverte mandag en rekke forslag til Stortingets presidentskap. Blant forslagene finner en fjerning av elavgiften fra 1. september og en innføring av makspris for strøm på 0,50 kroner per kWt som skal gjelde for alle, både husholdninger og næringsliv.

– Vi slår oss absolutt ikke til ro med at regjeringen har innkalt til møte med partiene på Stortinget, og sier det snart kommer nye tiltak. De har hatt mulighet til å ta tak i strømkrisen siden i fjor høst, fremme egne forslag eller støtte Frps forslag det siste året. Det har de ikke evnet, sier partileder Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Presidentskapet på Stortinget skal i 11.30-tiden mandag avgjøre om Stortinget skal hasteinnkalles for å behandle strømtiltak, slik flere partier har krevd.