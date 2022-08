Norge kan få asylsøkere fra Sverige

NTB

Kurdere i Sverige som frykter forfølgelse eller utlevering til Tyrkia, kan søke asyl i Norge, bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI).

Sverige og Finland gikk tidligere i sommer med på kravene til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Ifølge Tyrkia har Sverige gått med på å utlevere 73 personer som Tyrkia mener er terrorister.

Men disse personene kan få asyl i Norge, om de melder seg som asylsøkere, skriver Klassekampen.

– De som søker beskyttelse i Norge, vil få søknaden sin vurdert på vanlig måte. UDI vil i så fall vurdere fakta i saken opp mot vilkårene for beskyttelse. Om de vil få innvilget søknaden, er det umulig å gi et forhåndssvar på, skriver fagansvarlig innen beskyttelse i UDI Line Zahl Kvakland i en epost til Klassekampen.

Ifølge jussprofessor Terje Einarsen, som er ekspert på folkerett og flyktningrett, kan det bli en vanskelig politisk situasjon om Norge gir beskyttelse til svensk-tyrkiske kurdere.

– Tyrkiske myndigheter kan si at avtalen var en forutsetning for Nato-medlemskap og sånn sett må aksepteres av alle Natos medlemsland. I et større perspektiv innebærer det en kraftig svekkelse av rettssikkerheten og menneskerettighetene i alle Nato-landene, sier Einarsen.

– Etter min mening burde myndighetene i andre Nato-land aldri godtatt en slik utpressing og rettsstridig betingelse for Nato-medlemskap.